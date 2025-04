Salernitana, Iervolino fissa il premio salvezza. Ecco a quanto ammonta la cifra per evitare la Serie C

Aumenta sempre più l’incubo di una eventuale retrocessione in Serie C della Salernitana pur di non scendere in Serie C attualmente pernultima con 30 punti a -2 dalla zona play-out e -4 dalla zona salvezza.

Per provare a stimolare la squadra in vista del rush finale la trovata avuta dal patron Danilo Iervolino riguarda il premio in denaro in caso di raggiungimento dell’obiettivo.

Il patron ha fatto sapere al gruppo squadra, infatti, di aver fissato un premio di 3 milioni di euro in caso di permanenza in Serie B. Uno stimolo in più per aiutare i ragazzi di mister Breda a gettare il cuore contro l’ostacolo.