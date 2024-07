Sampaoli, dichiarazioni SHOCK contro Dembelé: «Gioca come un AUTISTICO»

La parole shock di Jorge Sampaoli contro Dembelé: «Quando parte i compagni sono dei semplici spettatori, è come un autistico»

Jorge Sampaoli, in un’intervista a So Foot, ha criticato così lo stile di gioco di Ousmane Dembele, attaccante della Francia e del PSG.

DEMBELÉ – «Quando parte, gli altri giocatori sono come spettatori che guardano come finirà l’azione. Sanno che gioca come un autistico: inizia l’azione e la finisce da solo. Non ha la capacità di far brillare un partner, sa solo come brillare. Mbappé è un po’ lo stesso».

FRANCIA – «La Francia ha una squadra straordinaria, ma ha bisogno di correre molto e quando gli spazi si riducono non riesce a trovare canali offensivi, nonostante le enormi capacità individuali. In assenza di passanti e di gioco combinato, la squadra dipende interamente dalla sua solidità e da una buona giornata dei suoi attaccanti. Non è la mia idea di calcio».