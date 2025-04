Bayern Monaco Inter, Acerbi nel prepartita: «I dettagli fanno la differenza, non pensiamo al ritorno. Poi su Kane...»

Bayern Inter, Acerbi parla a Sky: «I dettagli fanno la differenza, sappiamo quanto il Bayern sia forte ma anche noi lo siamo! Ci sarà anche il ritorno ma non ci pensiamo, su Kane…»

Intervenuto nel corso del prepartita di Bayern Monaco Inter, il difensore dei nerazzurri Francesco Acerbi ha presentato a Sky la sfida di stasera valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League.

CHE PARTITA SERVIRA’? – «Ci vuole una partita di grande attenzione, i dettagli fanno la differenza. Sappiamo quanto è forte in casa, lo siamo anche noi. Abbiamo affrontato squadre forti e cercheremo di mettere più attenzione e più voglia e determinazione in tutti i 90 minuti, sapendo che c’è anche il ritorno ma questo non lo calcoliamo assolutamente perché sarebbe un grave errore. L’atteggiamento della squadra deve essere ai massimi livelli».

CHE TIPO DI ATTACCANTE E’ KANE – «Innanzitutto hanno un pacchetto difensivo e a centrocampo che sono uno più forte dell’altro, Kane è uno che svaria abbastanza. E’ difficle che sbagli un passaggio o uno stop, sa smarcarsi. Forse è il centravanti più forte e lo dimostra quanto ha pagato il Bayern per averlo. C’è lui come ce ne sono altri».

LA REAZIONE DOPO IL PARMA – «Errori che paghi in Italia e sicuramente anche in Europa. E’ stata una concomitanza, sui secondi tempi da un bel po’ di tempo entriamo e non siamo come i primi. Per fortuna abbiamo anche pareggiato, adesso c’è una gran partita e speriamo di fare il risultato»