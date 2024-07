Attentato a Trump, il governatore del New Jersey tranquillizza: «I mondiali 2026 saranno sicuri»

Le parole del governatore del New Jersey sulla sicurezza USA in vista della finale di Copa America e i mondiali dopo l’attentato a Trump

Dopo l’attentato a Donald Trump di oggi è salita la tensione negli Stati Uniti, compreso anche per eventi nell’immediato, la finale di Copa America, che nel futuro prossimo, con il mondiale 2026. Di seguito le parole del governatore del New Jersey, Phil Murphy, riportati dall’ANSA.

MONDIALI – «I mondiali saranno un torneo incredibilmente sicuro. Quel tipo di violenza non ha posto nel discorso pubblico americano: il New Jersey e New York hanno leggi sulla sicurezza delle armi tra le più severe di tutta l’America».

DISORDINI IN TRIBUNA DURANTE COLOMBIA-URUGUAY – «Io non ero lì, ma non è così che facciamo le cose al MetLife. Questo è qualcosa che non è mai successo nel nostro stadio e, a Dio piacendo, non accadrà mai. Non è proprio il modo in cui affrontiamo la questione della sicurezza».