Uruguay-Colombia: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Al Bank of America Stadium l’incontro della Copa America Uruguay-Colombia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Bank of America Stadium di Charlotte, Nord Carolina, va in scena la partita della Copa America tra Uruguay-Colombia, valida per la semifinale. I colombiani hanno battuto Panama ai quarti con un netto 5-0, mentre la Celeste di Bielsa ha eliminato il Brasile ai calci di rigore. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Uruguay-Colombia, le probabili formazioni

URUGUAY (4-3-1-2): Muslera; Nandez, Gimenez, Godin, Viña; Vecino, Valverde, Bentancur; De Arrascaeta; Suarez, Cavani. Ct. Tabarez

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Munoz, Mina, D. Sanchez, Tesillo; Borrè, Barrios, Cuellar, Diaz; Zapata, Muriel. Ct. Rueda

Orario e dove vederla in tv

Uruguay-Colombia si gioca alle ore 02.00 di giovedì 11 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SportItalia (canale numero 60) e su Mola Tv. Per vedere la partita in streaming sarà disponibile sull’app ed il sito di SportItalia per tutti e su Mola Tv per gli abbonati.