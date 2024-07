Bordeaux, UFFICIALE la retrocessione in terza serie: il COMUNICATO e la decisione sul RICORSO

Il comunicato ufficiale del Bordeaux sulla retrocessione in terza serie francese. Tutti i dettagli in merito

Il Bordeaux, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver rinunciato al ricorso per la retrocessione in terza serie.

COMUNICATO – «Le discussioni per la cessione erano riprese nei giorni scorsi, ma i rappresentanti dell’FSG hanno comunicato ieri, lunedì 22 luglio, all’FC Girondins de Bordeaux ed al suo azionista la volontà di non dare seguito alla cosa, nonostante le assicurazioni fornite da varie parti interessate. Pertanto, in assenza di nuovi elementi, l’FC Girondins de Bordeaux ha ritirato il ricorso presentato avverso la decisione della DNCG del 9 luglio 2024. Di conseguenza, l’FC Girondins de Bordeaux accetta la sanzione della retrocessione amministrativa all’interno del Championnat de National 1 per la stagione 2024/2025 e sarà nuovamente convocato per presentare il proprio bilancio al DNCG. Il periodo che si apre dovrebbe consentire all’FC Girondins de Bordeaux di tornare più forte e ai massimi livelli. Il Club e il suo azionista assicurano ai tifosi, e a tutti i soggetti interessati, la loro volontà di tutelare gli interessi del Club».