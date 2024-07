Amadou Onana, la posizione del Barcellona sul centrocampista

Amadou Onana rimane un obiettivo del Barcellona, ma al momento il club ha deciso di raffreddare la pista: ecco il perchè

Il Barcellona non perde di vista Amadou Onana, centrocampista centrale dell’Aston Villa e del Belgio ma, come riportato Fabrizio Romano, al momento non farà alcuna offerta ai Villans.

Il motivo è perchè i blaugrana hanno deciso di puntare tutto su Nico Williams, che è diventato la priorità del loro calciomercato. La prossima settimana, con la fine degli Europei, faranno la loro mossa con l’Athletic Bilbao.