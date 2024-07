Lunin Real Madrid: futuro lontano? Ecco il sostituto

Andriy Lunin pronto a lasciare il Real Madrid? Il portiere ucraino è in scadenza nel 2025 e vorrebbe una nuova avventura da titolare

Andriy Lunin è pronto a dire addio al Real Madrid. Come riportato da As il portiere ucraino, in scadenza nel 2025, dopo una stagione da protagonista con le Merengues, in particolare nei rigori contro il City in Champions League, potrebbe tentare una nuova avventura da titolare.

La settimana prossima il suo agente incontrerà i dirigenti del Real per discutere la cessione, che intanto stanno lavorando sul sostituto: il principale indiziato è Diogo Costa del Porto.