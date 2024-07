Calciomercato PSG: per il dopo Mbappé Alvarez e Joao Neves

Calciomercato PSG, a Parigi si pensa ai rinforzi per compensare l’addio di Kylian Mbappé: Julian Alvarez e Joao Neves in prima fila

Il PSG è al lavoro per rinforzare la squadra sul calciomercato dopo l’addio di Kylian Mbappé, andato a Madrid, sponda Real. Come riportato da As, i parigini hanno già individuato i primi due nomi che piacciono ai parigini: Julian Alvarez e Joao Neves.

Due nomi importanti e pronti a nuove avventure: Alvarez è chiuso al Manchester City, mentre Neves aspetta la chiamata di un club superiore dopo gli anni al Benfica. Per il doppio colpo servono almeno 150 milioni – 80 l’argentino, 70 il portoghese -, spese che non spaventano la proprietà qatariota.