Boniek crede nell’Inter: «Contro il Bayern non è sfavorita. Ecco cosa le serve per vincere la Champions»

A Radio anch’io, Zibì Boniek, ex attaccante di Roma e Juventus, ha parlato dell’impegno dell’Inter in Champions League nella serata di domani, contro il Bayern Monaco.

Ottimista il polacco che ha dichiarato: «L’Inter ha tutte carte in regola per vincere la Champions, se stanno tutti bene. Ha 11 titolari e 11 riserve più o meno allo stesso livello, ma è chiaro che per gli 11 titolari che ha con giocatori come Lautaro, Barella e Calhanoglu può giocarsela alla pari con tutti. È una squadra forte che non parte svantaggiata contro nessuno; ma a questi livelli serve anche un po’ di fortuna, ti devono andare bene un po’ di cose e devono essere tutti in forma. Fra andare avanti ed essere eliminati a volte passa davvero una linea sottile»