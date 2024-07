Spagna-Francia, prime pagine a confronto: I “no pasaran” contro 11 supereroi e i duelli singoli

Le prime pagine a confronto dei quotidiani francesi e spagnoli in vista di Spagna-Francia, semifinale di Euro 2024

Questa sera a Monaco di Baviera Spagna e Francia si giocano l’accesso alla finale di Euro 2024. Le prime pagine dei quotidiani spagnoli e francesi introducono la sfida ovviamente da angoli diversi, ma con alcune similitudini: sia L’Equipe che Marca scelgono due foto del collettivo. I parigini, glissando sulla crisi di gol dei Blues, si concentrano sulla difesa (un solo gol subito su rigore) e titolano “No pasaran“, non passeranno. I madrileni rispondo con l’11 delle Furie Rosse, mascherato alla Mbappé e titolano “La notte dei nostri supereroi“. Le Figaro e Mundo Deportivo invece scelgono il duello individuale: per i francesi la chiave sarà Kante contro Yamal, mentre per i catalani, già in clima Clasico, Nico Williams (obiettivo di mercato del Barça) e Mbappé, nuova stella del Real.