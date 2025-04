Bodo Glimt, Berg: «Lazio preoccupata, ricordano quello che abbiamo fatto alla Roma! Domani sarà diverso, ma l’ambiente…»

Le parole di Patrick Berg, capitano del Bodo Glimt, sull’imminente sfida contro la Lazio nei quarti di Europa League. I dettagli

Patrick Berg, capitano del Bodo Glimt, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida contro la Lazio nei quarti di Europa League.

MOMENTO – «Stiamo bene, abbiamo appena iniziato il campionato e vinto le prime due partite. Adesso non vediamo l’ora di giocare questo doppio confronto con la Lazio. L’ambiente è carico».

SINTETICO E CLIMA – «Sicuramente noi siamo più abituati rispetto ai club esteri che vengono qui, non posso dire il contrario. È un vantaggio, molti faticano su questo terreno di gioco. Ma penso che se sei una grande squadra, con grandi giocatori, puoi affrontare senza problemi anche queste avversità. Arsenal e PSV lo hanno dimostrato. Penso che il pubblico italiano sia preoccupato perché ricorda la vittoria contro la Roma, che qui è stato qualcosa di straordinario. Ma era un contesto diverso, era ottobre, quindi ancora più freddo. Domani le condizioni saranno migliori».

LAZIO – «Chiunque segua il calcio conosce la Lazio, è un grandissimo club. Quest’anno è arrivata prima nel maxi-girone, dispone di ottimi giocatori in ogni reparto e insieme ad Athletic ed Eintracht è tra le favorite per la vittoria del trofeo. Parte con i favori del pronostico, ma soprattutto in casa possiamo dire la nostra. Sarà molto complicato, però crediamo nella bontà del nostro lavoro e del nostro gioco».