L’addio al calcio di Kroos: «Grazie a tutti, specie a te, football, sei veramente il BEATIFUL GAME» – SOCIAL

Il saluto sui social di Toni Kroos, che dice ufficialmente addio al mondo del calcio giocato: «Grazie a chi ha sempre creduto in me»

Con un lungo messaggio sui social Toni Kroos ha voluto ringraziare tutti i tifosi e appassionati dopo che venerdì ha giocato la sua ultima partita. Di seguito le parole della leggenda del Real Madrid e della Germania.

«Quindi è finita. Ma prima di prendermi una pausa e almeno provare a rendermi conto di cosa è successo negli ultimi 17 anni non voglio perdere l’occasione per dire grazie a tutti coloro che mi accettano per come e chi sono. Grazie a tutti i miei fan in tutto il mondo per il vostro supporto incondizionato. Grazie a tutti i miei club e allenatori per aver creduto in me. Grazie a tutti i miei compagni di squadra per avermi fatto sentire sempre il benvenuto. Grazie ai miei amici per essere sempre onesti con me, non importa quanto successo abbia avuto. Grazie ai miei agenti diventati amici. Grazie ai miei genitori per la migliore preparazione possibile per realizzare il mio sogno. Grazie a mio fratello Felix per essere sempre il mio fan numero uno. Grazie ai miei figli per essere la mia più grande motivazione per tirare fuori il meglio di me: non c’è niente di meglio che vedere i tuoi figli essere orgogliosi di papà. Grazie alla mia bellissima moglie Jessica per essere come sei. Non cambiare mai. Questo successo non sarebbe stato possibile senza di te. È nostro! E ultimo, ma non meno importante: Grazie Football! Sei veramente il beatiful game e… Prego! Passo e chiudo»