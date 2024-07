Manchester United, sfida a tre sul mercato per Ugarte

Sfida a tre sul calciomercato per Manuel Ugarte del PSG: Manchester United in prima linea, ma la concorrenza è accesa

Il Manchester United si prepara ad un “triello” di calciomercato per Manuel Ugarte, centrocampista del PSG e della nazionale uruguaiana.

Come riportato da Le10sport, lo United è in vantaggio rispetto ai rivali del City per il centrocampista, avendo già avviato i colloqui con il club e il giocatore da alcune settimane. Ma nelle ultime ore si è anche inserito il Barcellona tra le due inglesi.