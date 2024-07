L’Arabia Saudita spaventa il calciomercato: ecco quando chiude la loro sessione

L’Arabia Saudita anche quest’anno può diventare la mina vagante del calciomercato estivo: ecco quando chiude la loro sessione

Uno spettro si aggira sul calciomercato europeo: è l’Arabia Saudita. Con i loro fondi infiniti e le offerte maxi, il campionato mediorientale è pronto a fare incetta di calciatori.

Inoltre, quello che spaventa i club europei, è la chiusura della loro sessione estiva: mentre in Europa finisce il 30 agosto, in Arabia proseguirà per tutto settembre per poi finire il 6 ottobre. Le squadre del vecchio continente sono avvisate.