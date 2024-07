Diritti TV Serie A: i club chiedono 3 miliardi di risarcimento a 3 agenzie media

Diritti TV della Serie A: le squadre e la Lega hanno chiesto un ampio risarcimento a tre agenzie media per le mancate entrate sulla vendita dei diritti internazionale

I club che hanno giocato in Serie A fra il 2008 e il 2018 chiedono miliardi di euro di danni a tre agenzie media – IMG, MP & Silva e Be4 – che in quegli anni hanno gestito i diritti tv, in particolare per quanto riguarda delle presunte mancate entrate dalla vendita dei diritti di trasmissione internazionale.

Le tre agenzie, come riportato da Reuters, si sarebbero accordate nel presentare le offerte per i diritti, facendo cartello e limitando di fatto la concorrenza. L’antitrust ha sanzionato le tre agenzie e così le squadre, tra cui Milan, Inter, Torino, Fiorentina, oltre alla stessa Lega Serie A. La prima stima è di 1.8 miliardi di mancati introiti, ma secondo Francesco Anglani, che rappresenta le squadre in questa vicenda, potrebbe essere più alta, anche fino a 3 miliardi.