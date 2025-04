La Liga, i risultati della 31ª giornata: Camavinga regala la vittoria al Real Madrid, espulso Mbappé; stasera l’Athletic Bilbao

Dopo la sconfitta di Champions League il Real Madrid si rifà ne La Liga: le Merengues battono l’Alaves 1-0 con la rete di Camavinga. Gara non semplice per la squadra di Ancelotti, che rimane in 10 per l’espulsione di Mbappé – seguito da Manu Sanchez che ripristina la parità numerica – e non riesce a trovare il raddoppio. Nelle altre partite della giornata, che si chiuderà con Athletic Bilbao Rayo Vallecano, il Villarreal ha battuto il Betis 2-1 in rimonta in una sfida chiave per l’Europa, e poi l’Osasuna che fa lo stesso risultato con il Girona.

Osasuna-Girona 2-1 (38′ Budimir, 79′ Ibanez, 90+6′ Asprilla [G])

Alaves-Real Madrid 0-1 (34′ Camavinga)

Real Betis-Villarreal 1-2 (3′ Ruibal [RB], 26′ Barry, 48′ Perez)

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano ore 21.00

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Paredes, Boiro; Jauregizar, Prados; Djalç, Gomez, Berenguer; Guruzeta. All. Valverde.

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Aridane, Espino; Ciss, Gumbau; De Frutos, Diaz, Chavarria; Garcia. All. Perez.