Torino, Cairo riscatta Elmas? Vanoli manda un chiaro messaggio al patron granata. La situazione

Torino, tiene banco il futuro di Eljif Elmas, Paolo Vanoli manda un chiaro messaggio al patron Urbano Cairo, le parole e la situazione

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Sinigaglia). Quando Eljif Elmas non si accende il Torino non brilla. Non è una regola precisa, ma è comunque una costante che bene o male sta accompagnando la formazione allenata da Paolo Vanoli in questa seconda metà del proprio campionato. Sia chiaro, una performance negativa a intervallare una striscia di ottime prestazioni ci può anche stare, per il funambolo macedone così come per lo scacchiere granata in toto.

Guai quindi a creare falsi allarmismi, come ribadito dallo stesso ex tecnico del Venezia dopo il ko per 1 rete a 0 accusato questa sera contro il Como targato Fabregas. «Elmas? Oggi magari è stata una prestazione meno lucida da parte sua, ma è fisiologico» ha spiegato il mister. Prima di ricordare il recente passato – travagliato dai numerosi stop – dell’ex Napoli: «Come ho sempre detto viene da un periodo dove giocava poco. Rimane un giocatore che all’interno di una partita può sempre creare una situazione interessante».

A confermare le parole di mister Vanoli d’altronde sono le quattro reti inanellate da Elmas sin dal suo approdo all’ombra della Mole lo scorso gennaio. Numeri da top player, che – ogni qualvolta aggiornati – fanno tornare a galla nelle menti dei tifosi di fede sabauda i tanti interrogativi sul futuro del giocatore. «Se verrà riscattato? Questo non dipende da me ma dal club» la chiosa – ermetica – dell’allenatore.

Db Como 13/04/2025 – campionato di calcio serie A / Como-Torino / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Maximo Perrone-Eljif Elmas

Il destinatario del messaggio vanoliano, manco a dirlo, è il patron del Torino Urbano Cairo, presente oggi al Sinigaglia circondato da una parata di stelle del cinema in tribuna (da Jeff Goldblum a Terry Crews per citarne un paio). Per assicurarsi il talento in prestito dal Lipsia l’editore di milioni dovrebbe sborsarne ben 17. Inutile dire che le speranze in uno sconto sull’ammontare da parte della controparte tedesca – paradossalmente proprio per via dell’ottimo rendimento di Elmas – siano attualmente ridotte al lumicino. «Ci proviamo» aveva risposto l’alessandrino sollecitato da un fan granata sulla vicenda la scorsa settimana. Dopo lustri di anni dove il club di Via Viotti ha fatto ‘i capricci’ con la possibilità di mettere in scena una chiara programmazione sportiva ora serve passare dalle parole ai fatti. Le dichiarazioni di Vanoli non lasciano spazio a troppe interpretazioni.

LEGGI QUI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI VANOLI DOPO COMO TORINO 1-0