Torino, Vanoli in conferenza post Como: «Tra le migliori partite del ritorno per quanto creato, ma è mancata lucidità. Ora onoriamo maglia e tifosi»

Paolo Vanoli interviene in conferenza stampa dopo Como Torino, ecco le dichiarazioni post match del mister granata

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Comunale Sinigaglia). E’ durato una manciata di secondi – dalla seconda metà del terzo minuto di recupero allo scoccare del quarto – il pareggio del Torino. Eppure (causa doppio tocco di Biraghi sul calcio d’angolo che ha propiziato la rete) il var ha annullato il possibile 1-1 granata assegnando di conseguenza il successo ai lariani di Fabregas complice il gol messo a segno da Douvikas poco dopo la mezz’ora di gioco. Ai margini della sfida valida per la giornata numero 32 di Serie A Paolo Vanoli interviene dinanzi ai cronisti, sentiamo le dichiarazioni del tecnico dei granata.

La conferenza stampa di Paolo Vanoli dopo Como Torino:

Buonasera mister Vanoli, l’impressione che vi manchino pochi uomini in formazione per essere a posto…

Non guardo al futuro, guardo al presente perchè abbiamo una grossa responsabilità per la maglia che abbiamo e verso i tifosi. Il oggi ho visto un ottimo Torino. L’unica sbavatura è stata sul gol. Dobbiamo capire che in area non si lascia un uomo libero. Però…abbiamo fatto una buona partita. Forse è stata la partita nel girone di ritorno dove abbiamo creato di più, ma siamo stati poco lucidi-cinici. Con Gineitis, Elmas…poi alla fine il gol annullato di Ilic più altre potenziali occasioni contro una squadra che sapevamo in ripartenza ci avrebbe potuto dare fastidio. Con i giocatori di qualità e gamba che hanno. Abbiamo sofferto, ma nel finale abbiamo dimostrato voglia di non perdere. Vedo i ragazzi lavorare bene ogni giorno. Dobbiamo continuare.

Avere avuto modo di salutarvi e charirvi per il finale con Fabregas (nel finale c’è stato un piccolo diverbio tra la panchina di Vanoli e quella di Fabregas, ndr)?

Ho avuto la fortuna di allenare Cesc, sta facendo un buon girone di ritorno. Oggi sapevamo che hanno speso molto e bene, prendendo giocatori funzionali sul mercato. La mia squadra però oggi ha dimostrato che con lavoro e sacrificio abbiamo fatto una buona partita. Vero che sapevamo che il Como è una squadra tecnica, quindi avremmo anche potuto lasciare loro il palleggio, ma non è stato un problema. Questa è stata una partita in cui si poteva anche provare a portare a casa una vittoria.

Elmas si sta comportando bene. Può rimanere al Torino in futuro?

Questo non dipende da me ma dal club. Abbiamo detto che siamo stati bravi nel mercato di gennaio a prendere giocatori funzionali. Lo stiamo dimostrando. Oggi magari è stata una prestazione meno lucida da parte sua, ma è fisiologico. Come ho sempre detto era un giocatore che veniva da un periodo dove giocava poco. Comunque è un giocatore che all’interno di una partita può sempre creare una situazione interessante.

C’è stato momento in cui il suo Torino faticava. Condivide Vanoli?

Abbiamo faticato perché in alcune situazioni dovevamo alzarci per prendere il loro play e a quel punto sono stati bravi a sorprenderci alle

spalle. Ma lo sapevamo. In una fase non riuscivamo a pressare con i tempi giusti. Ma siamo stati bravi nell’intervallo ad aggiustare le cose e nel secondo tempo siamo andati più forte. Quello che temevo – e che secondo me abbiamo un po’ sofferto – è che loro potessero farci male in campo aperto, perchè hanno giocatori abili nelle ripartenze.

Quindi dovevamo essere molto bravi. Per questo temevo il cartellino rosso, e ho levato Coco nel finale, anche per inserire giocatori che se lo meritano come Masina, come Linetty. Dopo tanto che non giocava, ha fatto un’ottima prestazione. Questo ci fa capire quanto lavorano bene questi ragazzi. Ora ci manca il rush finale. Questa è la strada, abbiamo l’obbligo motale di onorare fino alla fine questa maglia onorare i nostri tifosi e di provare a crescere. Poi a volte il risultato non ti viene per sfortuna, ma lo devi sempre andare a ricercare.