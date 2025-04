Svilar: «Risultato giusto e ci spiace, volevamo regalare al mister l’ultima vittoria al Derby; ecco la parata più difficile»

Le parole di Mile Svilar, portiere della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi nel Derby contro la Lazio

Mile Svilar ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Roma nel Derby contro la Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Un risultato giusto, purtroppo perché volevamo vincere. Meglio pareggiare che perdere, ma con questo punto non siamo molto avanti. Peccato, ma è giusto un pareggio».

PARATA PIU’ DIFFICILE – «Quella ad inizio primo tempo, non vedevo arrivare il pallone. Come a Milano, preferivo prendere i 3 punti e non vincere il Player of the Match».

VI SPIACE NON AVER VINTO L’ULTIMO DERBY DI RANIERI – «Molto, con questo punto non andiamo molto avanti in classifica. Dobbiamo prendere comunque questo punto, ancora altre 6 finali».