Bundesliga, i risultati della 29ª giornata: Eintracht, tre gol per la Champions League; Stoccarda in crisi profonda

Una domenica con un passaggio di testimone in Bundesliga: lo Stoccarda, dopo aver raggiunto la Champions League nella scorsa stagione, perde contro il Werder Brema e conferma il momento molto negativo, all’undicesimo posto in classifica e lontano dal tornare in Europa. Altro discorso invece per l’Eintracht, che con la vittoria contro l’Heidenheim cementifica il terzo posto alle spalle di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

Stoccarda-Werder Brema 1-2 (19′ Stergiou [S], 32′, 90′ Burke)

Eintracht-Heidenheim 3-0 (10′ Bahoya, 42′ Koch, 71′ Ekitike)