Chelsea, Kepa verso l’ARABIA SAUDITA? La risposta del club di Maresca all’OFFERTA

Il Chelsea ha ricevuto un’offerta importante dall’Arabia Saudita per Kepa, portiere che ha giocato al Real Madrid l’ultima stagione

Kepa, estremo difensore del Chelsea, potrebbe unirsi a molti altri suoi ex compagni in campo europeo seguendo la scia dell’Arabia Saudita. Infatti l’Al Ittihad avrebbe affondato il colpo per il portiere.

Sebbene sia di proprietà dei Blues, l’ultimo anno l’ha passato in prestito al Real Madrid. L’offerta non è stata comunque accettata, ma le trattative proseguono.