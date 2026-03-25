Irlanda del Nord, il ct O’Neill: «Non ci sono più i Totti o i Del Piero quindi direi che la forza dell’Italia è il gruppo»

Irlanda del Nord, il ct O’Neill in conferenza «Non ci sono più i Totti o i Del Piero, direi che la forza dell’Italia è il gruppo». Le parole

Michael O’Neill, commissario tecnico dell’Irlanda del Nord, ha dedicato gran parte della conferenza stampa della vigilia a elogiare l’Italia e, in particolare, il lavoro di Gattuso ma non solo. Ecco le sue parole:

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PAROLE – «Gattuso? “Lo stimo adesso e lo stimavo da calciatore. Ha preso una situazione non facile e sta facendo bene. L’Italia ha un centrocampo forte e anche un attacco. Ma non ci sono più i Totti o i Del Piero quindi direi che la forza è il gruppo. E poi sappiamo che c’è molta pressione sull’Italia, abbiamo fatto vedere ai giocatori i vostri articoli, quindi grazie»

GRUPPO – «Credo fortemente in questo gruppo, giovane e senza paura. Abbiamo tutto da guadagnare, c’è tanta aspettativa sull’Italia essendo una grande nazione. Noi non dobbiamo essere troppo intimoriti e non avere paura anche di questo stadio, che mi ricorda quello di Belfast»

SQUADRA – «Gattuso ha avuto 6 partite come ct, sappiamo ciò che potrebbe succedere sia in attacco sia in difesa. Non penso che siamo sottovalutati, ma non penso neppure che siamo solo quelli dei lanci lunghi, li fa anche l’Italia dal difensore centrale al quinto. Non pensiamo a queste cose, in ogni caso, ma solo al risultato. Abbiamo già battuto grandi nazionali, abbiamo un piano di gioco che abbiamo già utilizzato contro grandi squadre soprattutto fuori casa. Ci sono nazionali più forti di noi che non sono arrivate in fondo, quindi siamo orgogliosi e non abbiamo paura di non offrire una prestazione degna delle nostre capacità. Siamo più che pronti».