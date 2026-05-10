Dybala pronto all’addio alla Roma: «Contro la Lazio la mia ultima partita all’Olimpico, la mia idea la dirò più avanti»

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha voluto dire la sua dopo la vittoria in rimonta ottenuta in campionato contro il Parma

Intervenuto nel corso del postpartita di Parma Roma, Paulo Dybala parla anche del proprio futuro e lo fa senza mezzi termini. Le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

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PAROLE – «Questa è una squadra che dà tutto fino alla fine, diamo il massimo ogni giorno per giocare così i 90 minuti. Abbiamo dimostrato la voglia di arrivare in Champions, sappiamo che non dipende da noi ma ci proveremo fino alla fine. Il mio futuro? La verità è che non so niente, vorrei sapere anche io quale sarà. Quello che so io è che il contratto finisce tra due partite, credo che contro la Lazio sarà l’ultima all’Olimpico. Decisione presa? Questo è quello che dice il contratto. La mia idea la dirò più avanti».