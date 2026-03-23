Marotta a tutto tondo: «Siamo meritatamente primi! Arbitri? I giocatori devono essere più forti degli errori, ecco che cosa mi auguro»

Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega anche del discorso arbitri. Le sue dichiarazioni

A margine dell’odierna assemblea della Lega Serie A, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha analizzato a trecentosessanta gradi il momento cruciale della squadra nerazzurra. Con il traguardo tricolore nel mirino, il dirigente ha voluto fare chiarezza sull’attuale flessione sportiva e sulle recenti e accese polemiche arbitrali.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

La corsa verso lo Scudetto entra nella sua fase più calda. Il dirigente nerazzurro ha fotografato con estrema lucidità il bilancio stagionale e la recente frenata della squadra: «Siamo in un momento particolare della stagione, in cui siamo meritatamente primi con sei punti di vantaggio. È un risultato che forse non potevamo nemmeno prevedere. Siamo semifinalisti di Coppa Italia, abbiamo centrato due obiettivi su tre. In Champions potevamo fare meglio ma ci sono anche gli avversari e siamo usciti meritatamente. Mancano otto giornate, abbiamo due partite di vantaggio, siamo in una situazione di difficoltà e involuzione, legata forse a infortuni e stanchezza ma questo è una caratteristica che trova riscontri anche nei nostri avversari. Non sono qui a cercare alibi, ce la giocheremo fino in fondo, con la consapevolezza di essere comunque primi in classifica».

La pressione della vetta: “Meglio fare il cacciatore che la lepre”

Allontanando le voci di una vera e propria crisi, Marotta ha dettato la linea da seguire per compattare l’ambiente: «Come dare forza alla squadra? Confrontandoci e fare quello che abbiamo sempre fatto. Non siamo davanti a uno psicodramma, ma davanti a una situazione difficile come spesso accade nello sport. Era impensabile per me poter essere qui a otto giornate dalla fine».

Essere la squadra da battere comporta però una gestione della pressione enorme, un aspetto noto al vertice societario, il quale è consapevole «che esistono difficoltà, sappiamo che in alcune circostanze, l’ho detto settimana scorsa, è più facile fare il cacciatore che la lepre perché chiaramente in questo caso le forze degli avversari si moltiplicano e dobbiamo essere più bravi noi nell’affrontare questo periodo di transizione ma io devo essere ottimista, so che la squadra è una squadra forte so che abbiamo a che fare con dei professionisti che fanno il loro lavoro nel migliore dei modi adesso si tratta di ritrovare la strada che momentaneamente abbiamo perso».

Il nodo arbitri e l’appello per l’uniformità del VAR

Il discorso si è poi inevitabilmente spostato sul delicato capitolo arbitri e sul rinvio dell’atteso incontro istituzionale: «La Lega ha comunicato per tempo il rinvio della riunione per una indicazione da parte della FIGC, saranno motivi validi. In un campionato ci sono lamentele da parte di tutte le società. Non sono qui per lamentarmi. Alla fine dell’anno secondo me grosso modo si equivalgono torti e favori, ma non deve essere un alibi. I giocatori devono sapere che dietro l’angolo ci può essere un errore arbitrali, devono essere più forti di questi errori».

Infine, un richiamo diretto all’utilizzo della tecnologia in campo e all’episodio del rigore negato che ha fatto discutere giornali e tifosi: «Oggi siamo davanti a una pletora di esperti di VAR, tanti opinionisti hanno acclarato che ieri c’era un calcio di rigore. Mi limito a questa valutazione, non facciamo le vittime. Ci deve essere una uniformità di valutazioni, il protocollo oggi viene utilizzato non in modo omogeneo. Sono per l’uniformità, oggi vengono interpretati in modo troppo soggettivo certi episodi. Auspico che nella prossima stagione si crei un protocollo omogeneo, arrivando a un certo tipo di arbitraggio omogeneo».