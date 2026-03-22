Inter, Kolarov non ha dubbi: «Ci sta mancando un po’ di cattiveria e anche di lucidità. Siamo a + 6 e sta a noi chiudere il campionato»

Kolarov, vice allenatore dell’Inter, ha analizzato il pareggio ottenuto questa sera contro la Fiorentina. Le sue parole

Al termine di Fiorentina Inter, Kolarov ha parlato ai microfoni di DAZN analizzando la prestazione dei nerazzurri contro la capolista guidata da Vanoli.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.

C’ERA LA PERCEZIONE CHE AVREMMO POTUTO SUBIRE GOL? – «Visto come andava la partita dall’inizio sapevamo che 3 punti erano fondamentali. Però va dato merito anche alla Fiorentina. Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, non siamo nel nostro miglior momento ma siamo a +6 sulla seconda ed è tutto nelle nostre mani».

IL PARALLELO CON IL PARI DI SETTIMANA SCORSA CON L’ATALANTA, MANCA CATTIVERIA? – «Hai fatto una lettura giusta. Ci sta mancando un po’ di cattiveria e anche di lucidità, magari è la stanchezza che si è accumulato con le tante partite fatte. La squadra non sta vivendo il suo miglior momento, siamo abituati a vedere l’Inter che domina le partite. Non voglio essere banale, perciò ho detto che non stiamo vivendo il nostro miglior momento ma siamo a + 6 e sta a noi chiudere questo campionato».

LA CENTRALITA’ DEGLI ATTACCANTI – «Per il nostro gioco sono fondamentali, perché vogliamo attirare gli avversari per poi giocare sulle punte e poi arrivare da sotto. Non vorrei parlare solo delle punte, ma anche dal centrocampo bisognava arrivare meglio e avere più qualità nel fraseggio e nei passaggi. Comunque loro ci danno una grande mano nelle due fasi».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI KOLAROV SU INTERNEWS24