Zaccagni sicuro: «È doveroso, da parte nostra, prenderci la piena responsabilità non solo di questo insuccesso»

Zaccagni: «Ora prevale un senso di delusione per il risultato ottenuto. Tuttavia, il nostro obiettivo immediato deve essere quello di metabolizzare»

Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, ha parlato nel post‑gara della finale di Coppa Italia affrontando diversi temi ai microfoni di Radio Tv Serie A. Il numero 10 biancoceleste, ancora scosso dall’intensità della partita, ha condiviso sensazioni, analisi e prospettive sul momento della squadra.

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ATTEGGIAMENTO – «Eravamo pienamente consapevoli di misurarci con una compagine di altissimo profilo, ma proprio per questo avremmo dovuto mettere in campo una determinazione, una grinta e un carattere superiori ai loro; elementi che, sfortunatamente, sono mancati specialmente nella prima frazione di gioco. Sebbene nella ripresa si siano create delle opportunità che avrebbero potuto riaprire il confronto se sfruttate meglio, resta l’amarezza per non averle concretizzate».

BILANCIO STAGIONALE – «C’era in tutti noi la forte speranza, oltre alla convinzione, che questo match potesse rappresentare il punto di svolta del nostro cammino, ma i fatti hanno purtroppo smentito le aspettative. È doveroso, da parte nostra, prenderci la piena responsabilità non solo di questo insuccesso, ma dell’andamento dell’intera annata e di ogni aspetto che non ha funzionato come previsto».

RIPARTENZA – «In questo momento prevale un profondo senso di delusione per il risultato ottenuto. Tuttavia, il nostro obiettivo immediato deve essere quello di metabolizzare questa sconfitta e lasciarcela alle spalle nel minor tempo possibile, così da poter guardare avanti e concentrarci sui prossimi impegni».