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Serie A

37° turno Serie A, c’è la decisione definitiva: Roma Lazio domenica alle 12 insieme alle altre gare della Champions: la decisione della Prefettura

Published

32 minuti ago

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L'attaccante della Lazio, Mattia Zaccagni, in contrasto col difensore della Roma, Gianluca Mancini

Serie A, c’è l’ok della Prefettura per le gare del 37° turno: Roma Lazio si gioca domenica alle 12 insieme alle altre 4 gare per la Champions

La Prefettura di Roma ha dato l’ok alla proposta della Lega Serie A, definendo così gli orari delle partite del 37° turno di campionato. Il derby della Capitale tra Roma e Lazio si giocherà domenica 17 maggio 2026 alle 12:00 allo Stadio Olimpico. La decisione mira a gestire al meglio l’ordine pubblico e a evitare sovrapposizioni con altri eventi di rilievo in città, in particolare la finale degli Internazionali di Tennis al Foro Italico, programmata per le 17:30.

Contestualmente, anche le gare delle squadre impegnate nella corsa alle posizioni europee saranno disputate allo stesso orario. Tra queste figurano Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. In questo modo si limiterà l’afflusso massiccio di tifosi nelle strade della Capitale e nelle altre città coinvolte, garantendo maggiore sicurezza e un flusso più ordinato per le autorità.

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L’accordo tra Lega Serie A e Prefettura rappresenta un compromesso tra esigenze logistiche e sportive, permettendo ai tifosi di partecipare alle partite senza interferenze e assicurando la continuità del campionato. La scelta di anticipare il derby a mezzogiorno consentirà anche di contemperare gli interessi dei tifosi e delle autorità, evitando criticità di traffico e sicurezza.

Il programma ufficiale del 37° turno prevede quindi, alle 12:00: Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e il derby Roma-Lazio, mentre la finale di tennis rimane confermata nel tardo pomeriggio. La decisione è stata accolta con favore dalle tifoserie e dai club, che potranno pianificare al meglio trasferte e logistica.

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