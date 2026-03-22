Douvikas nella storia del Como: 11 gol in Serie A e un record eguagliato dopo oltre 70 anni. Stagione pazzesca dell’attaccante!

Douvikas è entrato nella storia del Como: 11 gol in Serie A che gli han permesso di eguagliare un record dopo oltre 70 anni. I numeri

I numeri e le statistiche stagionali parlano in modo inequivocabile: Tasos Douvikas ha segnato 11 gol in questa Serie A. Si tratta di un traguardo formidabile che certifica il suo straordinario stato di forma e lo proietta di diritto nell’Olimpo dei più grandi attaccanti che abbiano mai vestito la maglia azzurra sul prato dello stadio Giuseppe Sinigaglia.

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Un tuffo nel passato: il leggendario record del 1951/52

Per comprendere appieno il peso specifico e il valore assoluto di questa straordinaria impresa sportiva, è necessario aprire gli almanacchi del calcio italiano e fare un lunghissimo salto a ritroso nel tempo. Il dato statistico emerso in queste ore è impressionante: l’ultima volta che almeno un giocatore del Como aveva realizzato più di 10 reti in un singolo massimo campionato era il 1951/52.

Parliamo di un’epoca calcistica lontanissima e profondamente diversa da quella attuale, in cui le dinamiche tattiche e il ritmo partita erano agli antipodi rispetto al calcio moderno. In quella storica stagione, i protagonisti assoluti dell’attacco lariano furono Giuseppe Baldini (13) e Renato Cattaneo (11) in quel caso.

L’impatto di Douvikas e le ambizioni per il finale di stagione

Da quel lontano campionato degli anni Cinquanta, nessun altro calciatore lariano era mai più riuscito a infrangere il fatidico muro della doppia cifra nel torneo di Serie A. Riuscirci oggi, in un campionato noto in tutta Europa per le sue estreme difficoltà tattiche e per la solidità delle difese, rende l’exploit di Tasos Douvikas ancora più prezioso. Il centravanti ellenico ha dimostrato un cinismo implacabile sotto porta, diventando il terminale offensivo perfetto per finalizzare il gioco della squadra.

Le sue pesantissime marcature si sono rivelate fondamentali per muovere la classifica e regalare punti vitali al club. Ora, con diverse giornate ancora da disputare prima della fine del campionato, il bomber greco non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nel suo mirino c’è la possibilità concreta di superare le 13 reti di Baldini e stabilire un nuovo primato assoluto. Il Como si gode il suo inarrestabile centravanti, pronto a continuare a gonfiare la rete.