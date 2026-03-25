Alberto Costa, l’ex Juve torna protagonista sul mercato: una big europea lo mette nel mirino. Le ultime

Alberto Costa piace a una big d’Europa: sull’ex Juve cresce l’interesse e arrivano aggiornamenti importanti sulla trattativa

Il calciomercato vive di intuizioni, scommesse e, talvolta, di addii prematuri che si trasformano in rimpianti. È il caso di Alberto Costa, laterale classe 2003 la cui avventura a Torino si è chiusa dopo appena sette mesi. Arrivato a gennaio per 12,5 milioni di euro, il giovane esterno non è riuscito a lasciare il segno in bianconero, collezionando 14 presenze senza reti. Con l’arrivo della nuova dirigenza tecnica, la decisione è stata netta: separazione programmata nell’estate 2025.

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La cessione di Costa si inserisce nel più ampio riassetto tattico voluto dal club, deciso a sfoltire la rosa e a finanziare nuovi innesti. Mentre la Juventus accoglieva Joao Mario, il difensore portoghese faceva ritorno in patria per vestire la maglia del Porto. Sotto la guida di Francesco Farioli, il suo impatto è stato immediato: quello che a Torino era considerato un esubero è diventato rapidamente un punto fermo dei “Dragões”.

Le cifre raccontano una crescita evidente. Con 36 presenze stagionali e quasi 2.400 minuti giocati, Costa è diventato il motore della fascia destra del Porto. Il gol manca ancora, ma i 7 assist tra campionato ed Europa League testimoniano la sua capacità di creare superiorità numerica e incidere nella metà campo avversaria. Il suo rendimento ha contribuito alla cavalcata del Porto, primo in classifica con sette punti di vantaggio sullo Sporting, ai quarti di Europa League e alle semifinali di Coppa del Portogallo.

Prestazioni così convincenti non sono passate inosservate. I top club europei hanno riacceso i radar e il futuro del laterale potrebbe presto tingersi di rossoblù. Il Paris Saint‑Germain, che lo segue già dalla scorsa sessione invernale, lo considera il profilo ideale per rinforzare la corsia destra e sarebbe pronto ad accelerare per anticipare la concorrenza della Premier League. Una parabola sorprendente per un giocatore che, solo pochi mesi fa, sembrava destinato a un ruolo marginale.