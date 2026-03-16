Feyenoord Ajax, tutto pronto per lo snodo cruciale in Eredivisie! Ma in casa biancorossa qualcuno lancia l’allarme…

Eredivisie, Feyenoord Ajax è il crocevia della stagione: tutto pronto, ma tra i Lancieri serpeggia un campanello d’allarme

Il conto alla rovescia per il De Klassieker è già iniziato e a Rotterdam l’aria si fa inaspettatamente pesante. La supersfida tra Feyenoord e Ajax, snodo cruciale per la conquista del secondo posto in Eredivisie, si preannuncia infuocata, ma sulla sponda biancorossa i dubbi iniziano a superare le certezze. A lanciare l’allarme ci ha pensato Pierre van Hooijdonk, indimenticato bomber che nel 2002 trascinò il club alla conquista della Coppa UEFA. Intervenuto ai microfoni della seguitissima trasmissione olandese Studio Voetbal, l’ex attaccante non ha usato mezzi termini per descrivere la delicata situazione della squadra allenata da Robin van Persie. Le crepe, mascherate a fatica dalla vittoria di misura (2-1) ottenuta domenica contro l’Excelsior, rischiano di allargarsi irreparabilmente sotto i colpi dei rivali storici.

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IL DE KLASSIEKER ALLE PORTE

A introdurre i timori per il big match è stato l’opinionista Wim Kieft: «Ora si va verso il De Klassieker. Cosa succederà se dovesse arrivare una sconfitta pesantissima? Ovviamente può succedere di tutto, la partita può prendere qualsiasi piega». Una riflessione che ha trovato l’immediata, e ben più drammatica, sponda di Van Hooijdonk, terrorizzato dall’effetto che un passo falso potrebbe avere sull’ambiente del De Kuip, ieri peraltro già abbastanza freddino in occasione del “derby” con l’Excelsior e non solo perché il primo tempo si era chiuso in svantaggio: «In caso di sconfitta, che sia di grandi proporzioni o meno in realtà conta poco. C’è il rischio di una vera esplosione».



IL RINASCIMENTO DELL’AJAX

«Nonostante la situazione della nostra squadra, a Rotterdam tre settimane fa tutti pensavano che l’arrivo dell’Ajax andasse benissimo. Dopo aver visto la loro partita di sabato scorso, credo che la situazione sia totalmente cambiata. Non sto parlando di un esonero di Van Persie, ma in questo momento c’è una sorta di bomba a orologeria innescata al Feyenoord». Il riferimento è al prepotente ritorno di fiamma dell’Ajax, capace di asfaltare lo Sparta per 4-0 e di ritrovare brillantezza sotto la guida tecnica di Oscar García.



LO SCETTICISMO DI KIEFT

Nonostante l’allarme rosso lanciato da Van Hooijdonk sulle macerie emotive del Feyenoord, il dibattito televisivo si è chiuso con un’ultima frenata da parte dello stesso Kieft. Le parole di fuoco dell’ex bomber non hanno infatti scalfito del tutto le perplessità del collega sulle reali ambizioni della formazione di Amsterdam in vista del faccia a faccia: «Devo ancora vederlo bene questo Ajax…».