Parma, aggiornamenti dall’infermeria: Almqvist rivede il gruppo, Bernabé resta sul lavoro personalizzato

Parma, segnali incoraggianti da Almqvist: lavoro parziale in gruppo. Bernabé prosegue il percorso personalizzato

Dall’allenamento del 25 marzo arrivano indicazioni importanti sulle condizioni di Pontus Almqvist e Adrian Bernabé. L’attaccante svedese è tornato a lavorare parzialmente in gruppo, segnando un passo avanti nel suo recupero dopo la lesione di alto grado ai flessori che lo tiene fuori dalla 19ª giornata. Bernabé, invece, ha proseguito con un programma personalizzato: il centrocampista non gioca dalla sfida contro il Cagliari alla 27ª giornata e nelle ultime settimane è stato frenato da problemi muscolari che ne hanno impedito l’utilizzo.

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Nel frattempo, la squadra di Carlos Cuesta occupa il 12º posto in classifica con 34 punti, mantenendo un margine di sicurezza di sette lunghezze sulla zona retrocessione. Una posizione relativamente tranquilla, ma che non permette cali di concentrazione in vista del rush finale.

Con il calendario che si fa sempre più impegnativo, l’obiettivo del tecnico gialloblù è recuperare al più presto tutti gli indisponibili. Ritrovare Almqvist e Bernabé nelle migliori condizioni potrebbe rivelarsi determinante per affrontare le prossime sfide con una rosa completa e consolidare la posizione in classifica nella fase decisiva della stagione