Atalanta, De Roon diventa il giocatore con più presenze all-time nella storia: la lettera del capitano commuove i tifosi. Cosa ha scritto

Atalanta, Marten De Roon è diventato il giocatore con più presenze all-time nella storia della Dea: la lettera del capitano ha commosso i tifosi

In occasione della sfida di Serie A contro l’Hellas Verona, Marten De Roon scrive una pagina indelebile della storia dell’Atalanta. Con 436 presenze complessive, il centrocampista olandese diventa ufficialmente il giocatore con più apparizioni all-time nella storia della Dea, superando lo storico primato di Gianpaolo Bellini (fermatosi a quota 435 nel 2016).

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Per rendere ancora più speciale questo traguardo, il capitano nerazzurro ha pubblicato sul suo profilo Instagram una profonda lettera aperta di ringraziamento ai tifosi bergamaschi, ripercorrendo le emozioni di un’avventura iniziata il 16 agosto 2015 contro il Cittadella: “Allora non sapevo ancora cosa mi aspettava. Chiudo gli occhi un attimo e… da quel giorno sono passate altre 434 partite. Stadi, paesi, notti che non dimentichi più”.

Le notti europee e l’amore per Bergamo

Il numero 15 ricorda gioie e dolori, infortuni e magiche notti internazionali: “Quando mi guardo indietro, non vedo solo partite. Vedo un viaggio. E spogliatoi che esplodono dopo una vittoria, anche con balli e cori come quella volta in Ucraina con lo Shakhtar”. Poi il sentito omaggio alla città e alla tifoseria: “Parlo di noi perché fin dal primo giorno ho percepito il vostro sostegno, nei momenti belli e soprattutto in quelli difficili. Mi sento sinceramente molto legato a voi tifosi, come se affrontassimo tutto insieme”.

Il passaggio di consegne è sancito da un commosso tributo al suo predecessore: “In questo viaggio e con questo record che sto ereditando, ci tengo a dedicare un pensiero alla Bandiera dell’Atalanta. Il mio primo capitano, bergamasco Doc, Gianpaolo Bellini. Un uomo. Un giocatore che ha mostrato cosa significa indossare questa maglia. Orgoglio. Rispetto. Dedizione. Un esempio.”

Infine, la promessa per il futuro che fa sognare la piazza: “La fame è ancora lì. La fame di vincere. Di continuare a crescere. Di lasciare qualcosa. Eh sì… di alzare ancora una volta un trofeo. Per Bergamo, per l’Atalanta, per tutti noi.”

I numeri e i record europei dell’olandese

In quasi dieci stagioni, De Roon ha totalizzato un’impressionante percentuale di titolarità del 92,2%, mettendo a referto 23 gol e 31 assist. Ma il primato assoluto non è l’unico traguardo raggiunto; l’olandese detiene infatti altri prestigiosi primati:

Record di presenze nella storia dell’Atalanta in Serie A (332) ;

; Record di presenze nella storia dell’Atalanta in UEFA Champions League (43) ;

; Record di presenze totali nelle competizioni europee (75).