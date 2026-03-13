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Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve: «Lavoriamo sempre su tutto. Vlahovic è molto forte. Su Bernardo Silva…»

Avatar di Andrea Bargione

Published

3 ore ago

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Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve: le dichiarazioni del bianconero alla vigilia del match di Serie A

Domani torna in campo la Juventus, attesa alle 20:45 dalla sfida contro l’Udinese al Bluenergy Stadium.

Nel giorno di vigilia, venerdì 13 marzo, Franscisco Conceicao parla in conferenza stampa alle 14:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24  ha seguito le sue parole.

LAVORO CON SPALLETTI – «Durante la settimana lavoriamo su tutto. Dobbiamo tutti migliorare individualmente per far sì che la squadra sia più forte. Lavoriamo sempre su tutto, su tutti i dettagli».

GETTARE LE BASI PER UNA JUVE VINCENTE – «Giochiamo molto bene, abbiamo tanta potenzialità di fare molto meglio ancora. Dobbiamo lavorare su quello, abbiamo tanti giocatori di qualità e proviamo a fare ciò che il mister ci chiede. Possiamo ancora dimostrare, ora ci sono tante partite per raggiungere l’obiettivo».

UDINESE – «Sappiamo che è una squadra forte, in casa ancora di più. È una squadra molto fisica, sappiamo la loro qualità, i giocatori che hanno davanti ma tutti fanno un lavoro buono. Sono tosti ma andiamo lì con l’ambizione di vincere per continuare la nostra strada».

BERNARDO SILVA – «Io conosco Bernardo molto bene, so che è molto forte, ma non gli ho parlato di questo. Non so se la Juve lo vuole comprare o no, ma se mi chiede gli dirò che la Juve è un grande club, che qui si deve vincere. Tutte le squadre del mondo vogliono Bernardo».

RIENTRO VLAHOVIC – «Tutte le squadre con tutti i giocatori in forma sono più forti. Dusan è molto forte, è mancato come tutti gli altri che non sono stati disponibili. Lui sta sempre meglio, speriamo ritorni bene da questo infortunio».

LEGGI LE PAROLE INTEGRALI DI CONCEICAO SU JUVENTUSNEWS24

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