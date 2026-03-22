Allegri e il pugno al cielo nel tunnel, il retroscena sull’esultanza dopo Milan Torino: ecco cos’ha fatto

Allegri e il pugno al cielo nel tunnel, il retroscena sull’esultanza dopo Milan Torino: cos’ha fatto il tecnico rossonero e perché

La vittoria di ieri sera del Milan contro il Torino ha avuto un valore simbolico e concreto, e la sua importanza è stata evidenziata anche dal gesto insolito di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese dei rossoneri, solitamente discreto nel lasciare il campo senza alcun gesto di esultanza, ha questa volta alzato il pugno in segno di gioia, un chiaro segno di quanto questa vittoria fosse cruciale. A parlarne è il Corriere dello Sport.

Il successo è arrivato dopo la pesante sconfitta contro la Lazio, e ha permesso al Milan di riprendersi e consolidare il secondo posto in classifica, passando una sosta serena in vista dello scontro diretto contro il Napoli dopo Pasqua. Inoltre, la vittoria ha permesso ai rossoneri di guadagnare terreno sulla Juventus, che ha pareggiato contro il Sassuolo, e ha creato un margine di sicurezza in attesa di vedere i risultati dell’Inter a Firenze.

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Le parole di Allegri dopo il match

Nel post-partita, Allegri ha commentato così la prestazione della sua squadra: «Venivamo dalla sconfitta contro la Lazio, e nel primo tempo abbiamo trovato un Torino molto competitivo, soprattutto nella prima mezz’ora. Abbiamo forzato troppo le giocate e concesso troppe ripartenze. Nel secondo tempo, però, i ragazzi sono cresciuti, anche fisicamente. Non era facile dopo il pareggio a fine primo tempo».

L’allenatore ha poi spiegato il significato dell’esultanza finale: «L’importanza della partita era enorme. A marzo e aprile, non possiamo più permetterci di perdere punti, bisogna vincere e guardare la classifica senza rimandare. Oggi era fondamentale tornare alla vittoria dopo le sconfitte con Parma e Lazio». Allegri ha riconosciuto anche il valore del Torino, che ha disputato una bella partita, ma ha sottolineato quanto la sua squadra fosse motivata a conquistare i tre punti.

Con questa vittoria, il Milan si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore serenità, con l’obiettivo di continuare a lottare per un posto in Champions League e chiudere la stagione nel migliore dei modi.