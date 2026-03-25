Bastoni Barcellona, la rivelazione di Cubarsi: messaggio per il difensore dell’Inter? Occhio all’indizio di mercato per un futuro in Blaugrana

Continuano a circolare indiscrezioni sul possibile interesse del Barcellona per Alessandro Bastoni, difensore centrale dell’Inter e della Nazionale italiana. In Spagna il suo nome viene indicato tra i profili seguiti dal club blaugrana per rinforzare il reparto arretrato nella prossima estate, anche se al momento non risultano conferme ufficiali su una trattativa già avviata.

Pau Cubarsí prende posizione sul tema

Sul tema è intervenuto anche Pau Cubarsí, giovane difensore centrale del Barcellona, che in dichiarazioni rilanciate dai media catalani (RAC1) ha riconosciuto il valore di Bastoni, evitando però di alimentare ulteriormente le speculazioni e difendendo allo stesso tempo i centrali già presenti nella rosa blaugrana.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

PAROLE – «Ci seguiamo a vicenda su Instagram perché abbiamo condiviso il campo insieme e perché siamo colleghi nella professione. Ci sono giocatori magnifici, ma noi difensori centrali siamo bravi e non stiamo parlando di giocatori che non sono qui».