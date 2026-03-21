Allenamento Roma: quattro big a parte prima del Lecce! Le ultime su Soulé, Dybala, Dovbyk e Koné

Allenamento Roma, il report della seduta odierna: Soulé, Dybala, Dovbyk e Koné ancora a parte verso il Lecce

La Roma torna a concentrarsi sul campionato dopo l’eliminazione in Europa League ai supplementari contro il Bologna. La corsa alla Champions resta serrata e la sfida casalinga contro il Lecce, in programma il 22 marzo all’Olimpico, diventa un passaggio obbligato per rialzare la testa. In classifica non c’è margine per ulteriori passi falsi e Gasperini chiede una reazione immediata.

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La seduta di allenamento odierna ha però portato con sé alcune indicazioni preoccupanti. Quattro giocatori — Matías Soulé, Artem Dovbyk, Paulo Dybala e Manu Koné — hanno svolto lavoro differenziato, segnale di condizioni fisiche non ottimali dopo i 120 minuti europei che hanno prosciugato energie e rotazioni. Un quadro che rischia di pesare sulle scelte dell’allenatore alla vigilia di un match delicatissimo.

Le condizioni dei quattro verranno valutate nelle prossime ore, con lo staff medico e Gasperini intenzionati a non forzare rientri affrettati. L’obiettivo è evitare ricadute in un momento cruciale della stagione, in cui la Roma ha bisogno di tutti i suoi leader per restare agganciata alla lotta Champions League.