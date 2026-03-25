Real Madrid, il Bernabeu apre le porte al tennis! Lo stadio messo a disposizione per gli allenamenti di Madrid Open 2026: cosa c’è da sapere

Il Mutua Madrid Open 2026 si giocherà regolarmente alla Caja Mágica dal 20 aprile al 3 maggio, ma l’edizione di quest’anno presenterà una novità destinata a far discutere. Per la prima volta, infatti, il Santiago Bernabéu, stadio del Real Madrid, verrà utilizzato come sede aggiuntiva per gli allenamenti dei grandi protagonisti del torneo. La notizia è stata riportata da Ubitennis ed è stata confermata anche da altre testate sportive.

Dal 23 al 30 aprile campi da tennis allestiti nello stadio del Real Madrid

Secondo le ricostruzioni pubblicate oggi, tra il 23 e il 30 aprile l’impianto madridista sarà allestito con campi da tennis destinati alle sessioni di preparazione dei giocatori impegnati nel Masters 1000 spagnolo. Tutti i match ufficiali resteranno comunque programmati alla Caja Mágica, mentre il Bernabéu fungerà da struttura di supporto in un contesto reso possibile anche dall’assenza di partite casalinghe del Real Madrid in quelle date.

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Un’iniziativa logistica e d’immagine per il torneo di Madrid

L’operazione ha anche un evidente valore pratico e mediatico. Una parte rilevante dei tennisti alloggerà infatti nella zona dell’Eurobuilding, molto vicina allo stadio, e potrà così raggiungere rapidamente il nuovo centro di allenamento. Per il torneo madrileno si tratta di una scelta che rafforza l’immagine internazionale dell’evento e valorizza ulteriormente la natura polifunzionale del rinnovato Bernabéu.