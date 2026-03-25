Juventus, ore calde per il rinnovo di Spalletti: quando si entrerà nel vivo! Spunta una data chiave per la firma dell’allenatore

Juventus, si sta entrando nel vivo per quanto riguarda il rinnovo di Luciano Spalletti. Ecco quando arriverà la firma del tecnico bianconero

La Juventus ha deciso di blindare definitivamente la propria guida tecnica in vista dei prossimi, delicatissimi impegni stagionali. Secondo le ultimissime indiscrezioni lanciate dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, Luciano Spalletti farà il suo regolare rientro nella giornata di domani presso il centro sportivo della Continassa.

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L’obiettivo a breve termine è chiarissimo: iniziare a preparare tatticamente la fondamentale sfida contro il Genoa, studiando le migliori strategie per dominare sul campo. I bianconeri hanno infatti l’assoluto bisogno di ritrovare immediatamente il feeling con la vittoria per non perdere ulteriore terreno in classifica. Oltre al rettangolo verde, il rientro nel quartier generale rappresenta l’occasione perfetta per sistemare definitivamente i decisivi dettagli burocratici legati al futuro dell’allenatore.

I dettagli del prolungamento: intesa totale e firma imminente

Le attenzioni della dirigenza sono totalmente rivolte al prolungamento del contratto del tecnico toscano. Le parti in causa hanno ormai raggiunto un’intesa totale su tutti gli aspetti economici. L’accordo formale prevede un nuovo e solido legame valido fino al 2028, a testimonianza della grandissima e incondizionata fiducia che la società ripone nel meticoloso lavoro del proprio mister.

I vertici bianconeri considerano la figura di Luciano Spalletti assolutamente imprescindibile per garantire la costante crescita dell’intero gruppo. L’intesa definitiva, ampiamente raggiunta nelle passate settimane, necessita ora solamente di essere sancita in maniera ufficiale con le classiche firme di rito. Stando a quanto filtra dagli ambienti torinesi, ogni momento risulterà quello giusto per annunciare l’intesa finale.

Stabilità per lo spogliatoio e focus esclusivo sul campionato

Questa tempestiva e fondamentale operazione di mercato garantirà un’enorme stabilità a tutto l’ambiente juventino, allontanando in modo definitivo le fastidiose speculazioni mediatiche che avrebbero potuto minare pesantemente la serenità dello spogliatoio.

I giocatori avranno così la totale certezza di poter proseguire l’ambizioso progetto tattico avviato con l’attuale mister, concentrandosi in via del tutto esclusiva sulle proprie prestazioni per raggiungere gli sfidanti traguardi prefissati dalla società in estate. Risolto questo nodo cruciale legato alla panchina, il club e l’intero staff potranno concentrare le proprie energie unicamente sulla complessa e ostica partita casalinga contro la solida formazione ligure.