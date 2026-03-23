Infortunio Leao, niente Portogallo! La decisione della federazione che fa sorridere Allegri

Infortunio Leao, niente Portogallo! La federazione lusitana lo ha dispensato ufficialmente dalla convocazione, l’attaccante resta a Milanello: il motivo

Arriva una notizia importante per il Milan e per Massimiliano Allegri, che potrà gestire Rafael Leao per tutta la sosta senza doverlo cedere temporaneamente alla nazionale. Dopo i dubbi emersi nelle scorse ore, il Portogallo ha infatti scelto di dispensare ufficialmente l’attaccante lusitano, che non dovrà nemmeno raggiungere Lisbona per ulteriori controlli medici. La decisione consente così al club di seguire quotidianamente il recupero del proprio numero 10, in una fase delicata della stagione e in vista della ripresa del campionato. Leao era già rimasto fuori dall’ultima gara contro il Torino per il riacutizzarsi del fastidio all’adduttore destro, problema che lo accompagna da diversi giorni e che aveva convinto lo staff rossonero a fermarlo del tutto.

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L’obiettivo è recuperarlo per la trasferta contro il Napoli

Per il Milan, la gestione di Leao durante la pausa internazionale sarà fondamentale. Il prossimo impegno dei rossoneri in Serie A sarà infatti la trasferta sul campo del Napoli, in programma il 6 aprile, e il club spera di ritrovare il portoghese nelle migliori condizioni possibili proprio per quella sfida. Allegri aveva già spiegato pubblicamente che il giocatore non era nelle condizioni di affrontare gli impegni con la nazionale e che aveva bisogno di lavoro specifico per tornare al cento per cento. La possibilità di trattenerlo a Milanello per tutta la sosta viene quindi considerata una scelta preziosa, perché permetterà allo staff medico di monitorarne il recupero giorno per giorno, senza ulteriori sollecitazioni legate a viaggi o partite internazionali.

Un problema che si trascina da mesi e che ha inciso sul rendimento

Il quadro fisico di Leao richiede prudenza anche perché il fastidio non è del tutto nuovo. Diverse ricostruzioni concordano nel ricordare che il portoghese convive da mesi con un problema nella zona pubica-adduttoria, emerso già nella gara di dicembre proprio contro il Torino e mai completamente assorbito. In queste settimane il dolore si è ripresentato, fino a costringerlo a saltare l’ultimo match di campionato. Per questo il Milan ha scelto di non rischiare e il Portogallo ha seguito la stessa linea, rinunciando al suo attaccante per le amichevoli contro Messico e Stati Uniti. Ora il focus è tutto su un solo obiettivo: riportare Leao al meglio della condizione per il finale di stagione.