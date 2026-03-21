Juventus Sassuolo a rischio rinvio? Cosa filtra dopo i casi di pertosse riscontrati tra i neroverdi. Le ultimissime verso il match dello Stadium

Juventus Sassuolo a rischio rinvio? Gli ultimissimi aggiornamenti sul match dell’Allianz Stadium dopo i casi di pertosse tra i neroverdi

Una vigilia di campionato decisamente anomala e ricca di imprevisti fa da cornice all’attesa sfida di questa sera. La Juventus si prepara ad affrontare un Sassuolo decimato da un’improvvisa emergenza sanitaria, che rischia di alterare sensibilmente gli equilibri della partita.

Le ore di preparazione della squadra emiliana sono state pesantemente agitate dallo scoppio di un focolaio di pertosse. Una situazione imprevista che ha costretto lo staff medico ospite a rivoluzionare i piani a pochissime ore dal fischio d’inizio, privando Grosso di pedine importanti in vista della delicata trasferta di Torino.

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I dettagli clinici: un positivo e cinque sintomatici in isolamento

Le informazioni mediche trapelate nelle ultime ore delineano un quadro clinico complesso. Al momento, è stato accertato un caso di positività conclamata all’interno del gruppo squadra neroverde. A destare maggiore preoccupazione, tuttavia, è la condizione di altri 5 tesserati che, pur essendo risultati negativi ai tamponi di controllo, presentano una sintomatologia perfettamente compatibile con l’infezione batterica.

Per arginare la diffusione del batterio ed evitare ulteriori contagi, la società ha agito con tempestività seguendo rigidi protocolli. Tutti i giocatori direttamente o indirettamente coinvolti sono stati prontamente staccati dalla formazione e posti in isolamento precauzionale, riducendo drasticamente le rotazioni a disposizione per il match di stasera.

Nessun rinvio del match: le direttive di Spalletti

Nonostante la palese emergenza e la complessità del quadro generale, la regolarità della partita non è assolutamente a rischio secondo La Gazzetta dello Sport. La compagine neroverde, pur palesando un palpabile e comprensibile disappunto, ha scelto di non forzare la mano per richiedere un rinvio della gara.

Sul fronte opposto, l’ambiente bianconero resta fortemente focalizzato sull’obiettivo. Il tecnico Luciano Spalletti ha chiesto ai suoi ragazzi la massima concentrazione per non farsi distrarre dalle problematiche esterne. L’imperativo in casa Juventus è pensare esclusivamente a dominare le dinamiche del campo: l’obiettivo primario rimane conquistare la vittoria, approfittando anche del momento di grave difficoltà numerica vissuta dai rivali.