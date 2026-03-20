Juve Sassuolo, scoppia l’allarme pertosse tra i neroverdi: un positivo e cinque con sintomi. Partita in bilico? Le ultimissime

Juve Sassuolo, caso di pertosse nel gruppo squadra: altri 5 con sintomi. C’è un rischio per la partita? Tutti i dettagli e le ultime

Il club neroverde, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto che è stato accertato un caso di pertosse all’interno del gruppo e che altri cinque tesserati presentano sintomi compatibili. La situazione è monitorata con attenzione dallo staff medico, ma al momento la gara contro la Juventus non risulta a rischio.

Di seguito la nota diffusa dalla società.

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IL COMUNICATO – «Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra.



I soggetti che presentano sintomi sono attualmente isolati e da 3 giorni sotto costante monitoraggio da parte dello staff medico del club che sta applicando tutte le procedure previste dai protocolli sanitari vigenti in accordo con le autorità sanitarie. Si informa inoltre che, allo stesso tempo, tutti i componenti del gruppo asintomatici sono stati sottoposti prontamente a specifica profilassi.



Il club, ha già informato la Lega Serie A della situazione presente e continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione adottando tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei propri tesserati e dello staff» .