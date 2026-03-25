Mercato Cagliari, Kostic nel mirino dei rossoblù: il bianconero torna un’idea concreta. Cosa può succedere

Mercato Cagliari, idea Kostic per l’estate: il bianconero osservato speciale con altri club alla finestra

Il nome di Filip Kostic torna a circolare con insistenza in chiave mercato e, questa volta, coinvolge anche il Cagliari. Come riportato da Nicolò Schira su X, l’esterno serbo sarebbe pronto a lasciare la Juventus a parametro zero al termine della stagione. Diversi club turchi e alcune società di Serie A avrebbero già chiesto informazioni, tra cui Como, Genoa e gli stessi rossoblù, interessati a capire la fattibilità dell’operazione.

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Per il Cagliari si tratterebbe di un profilo di grande esperienza internazionale, capace di garantire qualità, corsa e profondità sulla fascia. Kostic è infatti un esterno abituato a giocare largo e a incidere in entrambe le fasi, caratteristiche che potrebbero fare comodo a molte squadre alla ricerca di soluzioni immediate. Al momento non risultano trattative avviate, ma soltanto primi contatti esplorativi.

Secondo Schira, la Juventus non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto del giocatore, in scadenza a giugno, rendendo l’addio a zero lo scenario più probabile. La sosta per le Nazionali non ferma i movimenti in vista dell’estate e il nome di Kostic resta uno dei dossier da monitorare con attenzione. Se il Cagliari decidesse di puntare su giocatori pronti e abituati a palcoscenici importanti, il serbo potrebbe diventare uno dei temi più caldi delle prossime settimane.