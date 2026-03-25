Fiorentina, la cura Paratici funziona: i segreti della rinascita e l’intesa con Vanoli. Dentro al momento della Viola

Fiorentina, la cura Paratici ha portato alla rinascita della squadra viola: tutti i segreti e il rapporto con mister Vanoli. La situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la recente e decisa risalita della Fiorentina non è frutto del caso, ma di un meticoloso lavoro di gruppo che ha trasformato l’ambiente. Il vero regista di questo cambio di marcia porta il nome di Fabio Paratici. Dal 4 febbraio, giorno del suo insediamento ufficiale a Firenze, il nuovo direttore sportivo ha trasformato il Viola Park nella sua casa, dedicando fino a venti ore al giorno alla causa gigliata per risollevare le sorti del club.

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I numeri del rilancio: dalla Serie A alla Conference League

I dati statistici testimoniano in modo inequivocabile l’efficacia di questa “terapia” sportiva. In Serie A, la squadra ha collezionato un bottino di 12 punti in 7 partite, frutto di tre vittorie e tre pareggi, inciampando solamente in occasione della trasferta di Udine. Risultati cruciali, come il pareggio con il Parma e il rotondo 4-1 inflitto alla Cremonese, hanno permesso alla squadra di uscire finalmente dalla zona retrocessione.

Il rendimento è decollato anche in ambito internazionale. De Gea e compagni hanno superato ben due turni in Conference League, vincendo tre gare su quattro (nonostante il passo falso interno contro lo Jagiellonia) e guadagnandosi l’accesso ai prestigiosi quarti di finale contro il Crystal Palace.

Il metodo di lavoro: l’asse vincente tra Paratici e Vanoli

Alla base di questa evidente inversione di tendenza c’è la perfetta triangolazione tra la visione manageriale di Paratici e l’operatività tattica sul campo dell’allenatore Vanoli. Il metodo di lavoro si fonda su continui confronti, colloqui personali e collettivi, oltre allo scambio costante di dati e analisi sui flussi di gioco. L’obiettivo primario è stato quello di ricostruire la consapevolezza e l’identità del gruppo.

I frutti di questa profonda connessione psicologica e tecnica si sono visti chiaramente nell’ultima sfida contro l’Inter capolista. In quell’occasione, la Fiorentina ha saputo reagire alle difficoltà senza farsi travolgere, strappando un pareggio meritato con grande determinazione. La permanenza in Serie A rimane l’obiettivo indifferibile, ma la strada intrapresa per allontanarsi dal baratro è senza dubbio quella giusta.