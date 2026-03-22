Rabiot fattore scudetto, con lui il Milan può sognare! I numeri clamorosi del suo impatto per la squadra di Allegri: i dettagli del suo rendimento

Adrien Rabiot, centrocampista francese del Milan, si sta sempre più confermando come uno degli uomini chiave della squadra di Massimiliano Allegri. I numeri parlano chiaro: il Milan rende in modo decisamente superiore con Rabiot in campo. In Serie A, l’ex Marsiglia ha giocato 21 partite, contribuendo a ben 15 vittorie della squadra rossonera. Con lui, il Milan ha una media di 2,38 punti a gara, un ritmo che, proiettato sull’intera stagione, porterebbe a un totale superiore a 90 punti, un rendimento da scudetto.

Il divario senza di lui è significativo: nelle nove partite in cui Rabiot è stato assente, tra infortuni, squalifiche o quando non era ancora arrivato al club, il Milan ha raccolto solo 13 punti, con una media di 1,44 punti a incontro, un rendimento ben al di sotto delle aspettative per una squadra che punta ai vertici della Serie A.

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Rabiot decisivo anche contro il Torino

Anche nella vittoria contro il Torino, Rabiot ha lasciato il segno. Dopo il gol spettacolare messo a segno nell’andata della stagione, il centrocampista ha realizzato la rete della vittoria con un tocco ravvicinato su assist di Christian Pulisic, contribuendo in maniera fondamentale al miglioramento del gioco rossonero nella ripresa, dopo un primo tempo equilibrato. Oltre al gol, Rabiot aveva già sfiorato la rete con un potente tiro da fuori area, confermando la sua importanza sia in fase offensiva che difensiva.

Un investimento vincente

Per Adrien Rabiot, questa è la sua prima rete a San Siro con la maglia del Milan e il quinto gol stagionale in Serie A. Un risultato che non solo dimostra il suo valore in campo, ma anche l’importanza dell’operazione conclusa dal Milan, che lo ha acquistato per 7 milioni di euro più bonus. Un investimento che si sta rivelando estremamente positivo, dando equilibrio e leadership a una squadra che con lui in campo sta viaggiando a ritmo da vertice.

L’impatto di Rabiot sul Milan è ormai evidente: il centrocampista francese si sta rivelando una pedina fondamentale, capace di fare la differenza tanto in attacco quanto in difesa, consolidandosi come uno dei giocatori più importanti per il cammino dei rossoneri in questa stagione.