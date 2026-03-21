Milan, Allegri nel pre gara: «La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Su Leao…»

Milan, le dichiarazioni di Massimiliano Allegri nel pre partita della sfida di Serie A contro il Torino di D’Aversa. Ecco le sue parole

Massimiliano Allegri, a pochi minuti dalla sfida Milan Torino, valida per la 30a giornata di Serie A, ha analizzato il momento dei rossoneri intervenendo ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Su Modric: «Ho la fortuna di allenarlo tutti i giorni, è un bene per il calcio. I giocatori così sarà difficile ritrovarli».

Sulla partita: «Una partita importante, veniamo da una sconfitta. La classifica si è accorciata, quindi bisogna essere molto bravi. Il Torino sta facendo molto bene, concede bene. Ci vorrà ordine e compattezza».

Su Leao: «Ieri ha avuto questo riacutizzarsi sull’adduttore. Abbiamo parlato con Rafa e abbiamo scelto di farlo stare fermo. Avrà 20 giorni per recuperare. Credo sia stato convocato ma non può giocare».

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