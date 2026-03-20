Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: «Vlahovic e Thuram ci saranno? Sono cose che valuteremo bene. Sul mio rinnovo…»

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Sassuolo: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A

Oggi torna la Serie A e domani torna la Juve, attesa alle 20:45 dalla sfida contro il Sassuolo allo Stadium

Nel giorno di vigilia, venerdì 20 marzo, Luciano Spalletti parla in conferenza stampa alle 16:00 per presentare il match davanti ai media. Calcionews24 segue LIVE le sue parole.

QUALI DETTAGLI FARANNO LA DIFFERENZA NEL FINALE DI STAGIONE – «Quello che diventa sempre fondamentale sono le scelte che si vanno a fare. Mancano 9 partite, potremmo anche cambiare con 8500 minuti. A volte le scelte dei minuti, del momento dentro la partita siccome non potrai sempre essere al top e giocare sempre meglio degli avversari, individuare il momento fondamentale può darti l’apertura di un risultato. Per cui, scegliere, bisogna saper scegliere».

VLAHOVIC E THURAM CI SARANNO? – «Sono cose che valuteremo bene insieme, tra un po’ escono le convocazioni per cui lo saprete bene da lì. Abbiamo ancora domattina, qualche acciacchino di qualcuno, si va all’ufficialità. Abbiamo un paio di calciatori che gli son venuti fuori un paio di doloretti e si va a domani. La panchina è sempre stata di grande aiuto la nostra. Spesso abbiamo creato l’imprevisto e quella soluzione che poi ti ha dato la possibilità di trovare sbocchi differenti».

DI NUOVO ATTACCO CON YILDIZ E BOGA – «Si potrà partire anche così ma non è un disegno definitivo dell’inizio. A volte si sceglie di lasciare un margine fuori per rompere la monotonia, il ritmo che ha preso la partita, l’equilibrio e la conoscenza della gara che ha fatto la squadra avversaria. Chi entra ti dà tante soluzioni nuove. Entra in un pensiero e in una tattica dell’allenatore. Non siamo 11 giocatori in campo ma 16: siccome siete bravi a far statistiche, si risolvono molte più partite nel finale di gara, non all’inizio. Lì spessissimo ci sono le 5 sostituzioni. È una cosa che può succedere di partire di nuovo con Boga davanti e Yildiz a sinistra».

DI GREGORIO E PERIN – «Ora sono nelle condizioni di essere entrambi al top. A Di Gregorio ha fatto bene questo periodo, inusuale di quello che ha passato in questi due anni. Probabilmente non c’era mai stato per diverse partite così fuori. Quindi fa dei ragionamenti e ha fatto dei ragionamenti diversi, l’ho visto determinato nella faccia e negli occhi. Per come li ho visti cambierà niente, qualsiasi cosa andrò a scegliere avrà la risposta positiva da tutti e due».

RINNOVO DURANTE LA SOSTA – «Mi sembra abbia individuato un momento corretto dove c’è meno stress. Da parte mia c’è tutta la disponibilità a sentire cosa la società vuole dirmi. Ha individuato un momento che può essere corretto».

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