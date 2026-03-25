Leao Milan, il retroscena da Milanello: dal no alla chiamata del Portogallo alla forma da ritrovare! Il piano di Allegri

Leao Milan, retroscena da Milanello: dal no alla chiamata del Portogallo alla forma da ritrovare! Il piano di Allegri per il recupero dell’attaccante

Il Milan segue con grande attenzione le condizioni di Rafael Leao, attaccante portoghese e uomo chiave del reparto offensivo rossonero. Dopo aver saltato la sfida contro il Torino per il riacutizzarsi del fastidio all’adduttore destro, il numero 10 ha iniziato un percorso personalizzato di recupero a Milanello, restando a disposizione dello staff medico del club durante la sosta. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, ma il problema fisico non è stato comunque considerato trascurabile.

Portogallo saltato, obiettivo Napoli nel mirino

Per favorire il recupero, Leao non raggiungerà il ritiro del Portogallo e non prenderà parte agli impegni della nazionale lusitana. La scelta è stata presa per consentire all’attaccante di lavorare con continuità a Milanello e provare a farsi trovare pronto per il big match di campionato contro il Napoli, in programma lunedì 6 aprile 2026 al Maradona. La Gazzetta dello Sport ha riferito che il club rossonero considera la sosta un passaggio fondamentale per riportare il giocatore vicino alla migliore condizione possibile. Diverse ricostruzioni di giornata parlano anche di una condizione ancora lontana dal 100% (sarebbe al 60%).

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Allegri aspetta il suo numero 10 per lo sprint finale

Il piano di recupero punta quindi a rimettere Leao nelle condizioni ideali per la fase più delicata della stagione. Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, aveva già spiegato dopo il forfait con il Torino che il portoghese non era nelle condizioni di giocare e che aveva bisogno di un lavoro specifico. In questi giorni lo staff rossonero gestirà i carichi con prudenza, anche perché il fastidio all’adduttore si trascina da tempo e richiede attenzione. L’obiettivo del Diavolo è chiaro: recuperare pienamente il suo attaccante più esplosivo per una sfida pesantissima nella corsa al vertice.