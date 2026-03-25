Italia, indicazioni chiave dall’allenamento: Tonali e Bastoni tornano in gruppo e danno fiducia a Gattuso

Italia, prove di formazione a Bergamo: Tonali e Bastoni si allenano con i compagni e puntano alla convocazione

L’Italia di Gennaro Gattuso prosegue la preparazione in vista della sfida decisiva contro l’Irlanda del Nord. Dopo la conferenza stampa del C.T. e di Mateo Retegui, la squadra è tornata ad allenarsi alla New Balance Arena, dove fin dai primi minuti si sono uniti al gruppo anche Sandro Tonali e Alessandro Bastoni. Un segnale incoraggiante, soprattutto in vista delle valutazioni finali sulla formazione.

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Nel lavoro iniziale a coppie sono emerse alcune indicazioni utili sulle possibili scelte di domani sera a Bergamo. Federico Dimarco ha lavorato con Palestra, in ballottaggio con Politano per la fascia destra, mentre la disposizione dei difensori ha lasciato intuire che Federico Gatti possa essere il sostituto designato di Bastoni qualora il centrale dell’Inter non fosse in grado di partire titolare. Un allenamento, dunque, che ha offerto più di qualche indizio sulle gerarchie.

Gattuso aveva già affrontato il tema delle condizioni fisiche dei singoli in conferenza, confermando i recuperi completi di Mancini, Calafiori e Tonali, tutti nuovamente a disposizione. Restano invece da monitorare Bastoni, che ha fatto passi avanti ma non è ancora certo del posto, e soprattutto Gianluca Scamacca: l’attaccante dell’Atalanta è alle prese con un fastidio all’adduttore destro e il suo impiego rimane in forte dubbio.