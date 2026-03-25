Calciomercato Milan, occhi su Hogsberg: osservatori rossoneri attesi al playoff tra Danimarca e Macedonia

Calciomercato Milan, missione scouting in Danimarca: si monitora da vicino il talento Høgsberg nel playoff contro la Macedonia

Il Milan continua a muoversi con decisione sul fronte scouting, confermando una strategia sempre più orientata alla ricerca di giovani talenti in tutta Europa. Come riportato da Daniele Longo, il club rossonero seguirà da vicino il playoff tra Danimarca e Macedonia del Nord per osservare dal vivo Lucas Høgsberg, terzino classe 2006 considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama scandinavo. Il giovane difensore, attualmente allo Strasburgo, si è già messo in mostra in Ligue 1 grazie alla sua corsa, alla qualità nei cross e a una sorprendente maturità tattica.

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Il profilo di Høgsberg è seguito con particolare attenzione da Geoffrey Moncada, da sempre molto attento ai talenti emergenti del campionato francese. L’eventuale arrivo del danese si inserirebbe perfettamente nella visione tecnica di Massimiliano Allegri, che ha già dato il suo benestare alla linea verde del club e vede nel ragazzo un elemento da far crescere gradualmente all’interno del suo sistema. A coordinare la parte operativa è Igli Tare, impegnato a valutare la fattibilità economica dell’operazione e a muoversi con anticipo per evitare l’inserimento della concorrenza internazionale.

La missione in Danimarca conferma la volontà del Milan di continuare a investire su profili giovani e di prospettiva, capaci di integrarsi nel progetto tecnico del futuro. Se la prova del playoff dovesse confermare le ottime impressioni raccolte finora, Tare potrebbe decidere di accelerare già nelle prossime settimane, con l’obiettivo di regalare ai tifosi rossoneri un nuovo rinforzo di qualità per la corsia esterna.